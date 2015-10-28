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Казахстан – Япония: дальние соседи, но близкие друзья
Юлия МАГЕР
В Казахстан глава японского Правительства приехал в рамках обширной программы посещения государств Цент­ральной Азии, нацеленной на углубление сотрудничества со странами региона. Синдзо Абэ, занявший пост Премьера в декабре 2012 года, трижды встречался с Нурсултаном Назарбаевым на различных международных площадках. Да и в целом сотрудничеству с Японией во внешней политике Казахстана уделяется самое пристальное внимание.

Каждые переговоры на высшем уровне между Казахстаном и Японией вносили существенный вклад в укрепление сотрудничества двух государств. Нынешняя встреча в Астане не стала исключением и придала особенно мощный импульс развитию стратегического партнерства между странами. В Казахстан С. Абэ приехал во главе внушительной делегации не только государственных мужей, но и представителей деловых кругов, руководителей крупного бизнеса Японии, что позволило более предметно обсуждать вопросы экономического сотрудничества. В целом же в ходе прошедшей встречи Нурсултан Назарбаев и Синдзо Абэ обсудили практически весь спектр взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

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Пост Премьер-министра Синдзо Абэ занимает уже второй раз. На встрече в Акорде Глава государства поздравил главу японского Правительства с переизбранием на должность и пожелал ему успешной работы в условиях непростой ситуации в мировой экономике.
Как подчеркнул Президент, Казахстан и Японию многое связывает.

– Наши страны пережили трагические последствия испытания и применения ядерного оружия. Поэтому я выступил с инициативой глобального антиядерного движения, и Ваши инициативы в этом плане мы полностью поддерживаем, – сказал Нурсултан Назарбаев.
В ходе переговоров отмечалось, что представители Японии внесли и продолжают вносить свой немалый вклад в развитие нашей страны. Так, Глава государства напомнил, что строительство Астаны ведется по генеральному плану японского архитектора Кисе Курокавы, а развитие нового международного университета в столице осуществляется под руководством ректора Шигео Катсу.

Остановившись на вопросах развития казахстанско-японских отношений, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что между нашими странами нет разногласий ни в экономической, ни в политической сферах.

– Казахстан намерен сотрудничать с Вашей страной по всем направлениям. Ваше турне по центральноазиатским странам является важным и своевременным. Мы поддерживаем и считаем необходимым формат взаимодействия "Япония – Центральная Азия", – обратился Президент к С. Абэ.

Глава государства выразил надежду, что этот визит Премьер-министра Японии придаст новый импульс сотрудничеству двух стран.
В свою очередь С. Абэ поблагодарил казахстанскую сторону за радушный и гостеприимный прием.

– Я посещаю Казахстан впервые за время своего пребывания на посту Премьера. Ранее мы три раза встречались на разных международных площадках, это наша четвертая встреча. И мне доставляет большую радость, что на основе таких тесных связей мы активно развиваем наши отношения, – сказал С. Абэ.

Продолжая диалог на переговорах в расширенном составе, Глава государства выразил уверенность, что первый официальный визит С. Абэ в Астану даст мощный импульс переходу отношений Казахстана и Японии на качественно новый уровень. Нурсултан Назарбаев также отметил, что С. Абэ, как председатель Либерально-демократической партии, предложил амбициозную программу развития своей страны.

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– Мы желаем Вам обеспечить ее успешную реализацию. Казахстан и Япония – дальние соседи, но очень близкие друзья. Всестороннее развитие отношений с Вашей страной является одним из важнейших приоритетов внешней политики с первых дней независимости Казахстана. Все годы Астана и Токио остаются надежными партнерами. Мы всегда поддерживаем друг друга, являемся союзниками в деле ядерного разоружения и нераспространения, а также мирного использования атомной энергетики, – сказал Президент.

Глава государства также остановился на показателях развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран.

– За 2013–2014 годы объем товарооборота между странами составил около 2 миллиардов долларов, а за первое полугодие 2015 года этот показатель достиг 600 миллионов долларов. За 10 лет объем японских инвестиций в Казахстан составил около 5 миллиардов долларов. Кроме того, по линии официальной помощи Япония предоставила Казахстану 1,2 миллиарда долларов. Активно работает в нашей стране ряд крупных компаний. На сегодня зарегистрировано 50 совместных предприятий, осуществлено 6 совместных проектов на сумму более 700 миллионов долларов. На стадии активного продвижения – еще 10 проектов на ту же сумму. Знаковым событием стало открытие в Костанае завода по сборке автомобилей "тойота". Уверен, что вступление в силу с 25 октября двустороннего Соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций заметно укрепит правовую базу нашего сотрудничества, – заключил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь С. Абэ отметил, что укрепление правовой базы двусторонних торгово-экономических отношений, а также вступление Казахстана в ВТО значительно расширяют возможности для реализации крупных совместных инвестиционных проектов и сотрудничества в целом.

Премьер-министр Японии выразил уважение той политике руководства страны и лично Нурсултану Назарбаеву, который ведет Казахстан по пути развития. Он также подчеркнул, что японское правительство и частный сектор поддерживают усилия республики, направленные на проведение экономических реформ.

По завершении переговоров был подписан ряд документов, важных для развития сотрудничества между двумя странами.

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Нурсултан Назарбаев и Синдзо Абэ подписали Совместное заявление об углублении и расширении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Японией и Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Премьер-министра Японии о всестороннем запрете ядерных испытаний.

Кроме того, был подписан Протокол о сотрудничестве между Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК и Японским центром финансовой разведки Национальной общественной комиссии по безопасности Японии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Говоря об итогах переговоров в ходе пресс-конференции, Нурсултан Назарбаев отметил, что состоявшийся между делегациями двух стран диалог проходил на основе дружбы и взаимопонимания.

Традиционно Казахстан является крупнейшим торгово-экономическим партнером Японии в Центральной Азии. Глава государства подчеркнул многогранность сотрудничества двух стран в этой сфере, добавив, что оно будет и далее активизироваться.

– Взаимодополняющие возможности наших стран позволяют неуклонно расширять горизонты взаимодействия. Они охватывают атомную энергетику, сельское хозяйство, автомобилестроение, область высоких технологий, – сказал Президент, также обратив внимание на перспективы дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества, включая создание совместных предприятий и реализацию совместных проектов.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул готовность японского бизнеса развивать сотрудничество в сфере разведки редкоземельных металлов, атомной энергетики, банковского сектора, химической промышленности, сельского хозяйства и транспортной сферы. Новые возможности для японских инвесторов открывают также масштабные инфраструктурные проекты, реализуемые нашей республикой.

Кроме того, Глава государства отметил плодотворность сотрудничества двух стран на международной арене, в частности, в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также диалога "Центральная Азия + Япония".

– Наши страны неизменно демонстрируют приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН. Казахстан и Япония также придерживаются общих позиций по актуальным проблемам международной повестки дня, в том числе в деле ядерного разоружения и нераспространения, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Премьер-министр Японии отметил, что Казахстан является экономическим лидером региона, играя важную роль в мировых делах, особенно в сфере ядерного нераспространения.

– Казахстан выступает важным для Японии партнером, – сказал С. Абэ.

Японский Премьер-министр подчеркнул, что его страна будет и впредь поддерживать экономические реформы Казахстана, развивая широкое торгово-экономическое сотрудничество, в частности, в сфере атомной промышленности, подготовки высококвалифицированных кадров, а также внедрения японской системы диагностики в медицине. С. Абэ выразил заинтересованность Японии и в продвижении культурно-гуманитарного и спортивного сотрудничества с Казахстаном.

…Завершился первый визит Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Астану осмотром достопримечательностей казахстанской столицы. Высокий гость из Страны восходящего солнца вместе с Нурсултаном Назарбаевым посетил Центральный концертный зал "Казахстан", а также Государственный театр оперы и балета "Астана Опера".

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