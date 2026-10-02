Казахстан заинтересован в создании совместных производств с Беларусью

Правительство

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Руководитель Правительства ознакомился с экспозицией выставки и представленными промышленными и технологическими решениями, а также выступил на пленарном заседании. В своем выступлении Олжас Бектенов отметил, что в условиях глубокой трансформации мировой экономики и обновления глобальных производственных цепочек ключевое значение приобретает способность стран объединять компетенции, инвестиции и технологии.

Экономика страны последовательно переходит от сырьевой модели к развитию обрабатывающих производств с высокой добавленной стоимостью. Их доля в промышленности страны уже достигла 46,7%. Премьер-министр отметил, что Казахстан заинтересован в создании совместных производств и локализации выпуска оборудования.

«По инициативе Президента Казахстана наша страна реализует программу по масштабному обновлению инфраструктуры. Перед Правительством поставлена задача обеспечить опережающее развитие инфраструктуры, необходимой для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни граждан. В рамках Национального инфраструктурного плана до 2029 года предусмотрена реализация проектов на сумму свыше $90 млрд. Фактически речь идет о большой строительной программе, которая охватывает энергетику, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, социальные объекты. Это придаст серьезный импульс развитию промышленной кооперации, созданию новых предприятий и формированию устойчивых производственных цепочек», — отметил Олжас Бектенов.

В контексте цифровизации подчеркнуто, что сегодня в Казахстане развивается технологическая инфраструктура и формируется полноценная экосистема для промышленной трансформации. Объем экспорта IT‑услуг уже превысил $1,1 млрд. Наличие суперкомпьютерных кластеров Alem.Cloud и AL Farabium, Международного центра ИИ Alem.ai, а также активная фаза строительства «Долины ЦОДов» создают мощную базу для внедрения промышленного ИИ, цифровых двойников предприятий и роботизации.

Кроме того, идет последовательное развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана и модернизация ключевых транзитных коридоров, что обеспечивает сокращение сроков доставки и повышает экономическую эффективность поставок для промышленных предприятий всей Евразии. В пленарной сессии приняли участие премьер-министры Беларуси Александр Турчин, России – Михаил Мишустин, Узбекистана – Абдулла Арипов, председатель Кабинета министров – руководитель администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, а также представитель Никарагуа.

#Правительство #Бектенов #Минск

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