Казахстан закрепляет права человека на высшем правовом уровне – Артур Ластаев

Общество

Независимость судей, доступность судебной защиты и конституционные гарантии прав человека стали ключевыми направлениями правовых преобразований Казахстана. О принятых мерах рассказал Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев на пятой сессии конференции ОБСЕ по человеческому измерению.

Вопросы назначения, освобождения от должности и карьерного продвижения судей переданы Высшему судебному совету, а обеспечение деятельности судов возложено на отдельный государственный орган – Судебную администрацию. По его словам, такое разграничение полномочий служит укреплению институциональной независимости судебной системы.

Сами судьи участвуют в решении вопросов ее работы через органы судейского сообщества. Их участие распространяется на распределение финансирования, оценку квалификации судей и инициирование дисциплинарных производств.

«У руководителей судов отсутствуют механизмы влияния на карьеру судей или привлечение их к дисциплинарной ответственности. При этом судьи не отчитываются по конкретным делам. Важной гарантией также является неприкосновенность судей», – отметил он.

Отдельное внимание Ластаев уделил процессуальным гарантиям в новой Конституции. Презумпция невиновности, право не свидетельствовать против самого себя и запрет повторного привлечения к ответственности за одно и то же деяние закреплены в разделе о правах человека. Впервые на конституционном уровне установлен и принцип Миранды.

«Ранее подобные нормы содержались в разделе, посвященном правосудию. Теперь они закреплены в качестве личных гарантий граждан на высшем уровне», – сказал Артур Ластаев.

Доступ к судебной защите расширен и через изменение кассационного производства. С 2025 года в Казахстане работают кассационные суды. Жалобы рассматриваются коллегиально, в судебных заседаниях с участием сторон. Прежняя процедура единоличного предварительного рассмотрения упразднена.

«Административная юстиция, рассматривающая споры между гражданами и государством, также хорошо себя зарекомендовала. Полная цифровизация судов и система автоматического распределения дел стали важными гарантиями доступности и справедливости судебной защиты», – отметил омбудсмен.

Правовые преобразования затронули и участие общества в законотворчестве. Законопроекты публикуются на специальном открытом портале, где граждане могут ознакомиться с предлагаемыми нормами. При рассмотрении документов, затрагивающих права и обязанности граждан, обязательно участие общественных советов и экспертного сообщества.

#Казахстан #права человека #Ластаев

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