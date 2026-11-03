Казахстан закупил более 80% запланированного объема лекарств на следующий год

Закупочную кампанию лекарственных средств на 2027 год начали на три месяца раньше срока

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К началу октября завершен первый этап всех процедур, законтрактовано свыше 84% запланированной списка препаратов. До конца года показатель доведут до 95%. Поставки медикаментов в больницы стартуют с 5 января 2027 года. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нурлыбек Асылбеков, передает Kazpravda.kz



По его словам, объем закупа по долгосрочным договорам с отечественными производителями вырос на 30%. Прямые контракты с зарубежными заводами расширили: к закупкам привлекли 18 новых производителей из Германии, Польши и Финляндии. Число позиций прямого закупа увеличилось почти втрое, дав экономический эффект свыше 40 млрд тенге – в 10 раз больше уровня 2025 года.

«Совокупная экономия за 2024–2026 годы составила 223 млрд теңге, в том числе 84 млрд теңге – в текущем году. Закуп через структуры ООН обеспечил на 2026 год экономию в 16 млрд теңге против 5,7 млрд теңге годом ранее», — доложил Нурлыбек Асылбеков.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость добросовестного выполнения поставленных задач и недопущения необоснованного расходования средств. Отмечено, что ответственное отношение к работе является главным условием достижения конкретных результатов.