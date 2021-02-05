Общество
Казахстан занял 29 место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства
Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в открытии форума "Digital Almaty 2021: цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

Форум начался с приветственных видеообращений Президента РК Касым-Жомарта Токаева и президента Всемирного экономического форума Берге Бренде. В режиме онлайн выступил вице-президент Google Винт Серф.

В пленарной сессии форума приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Улукбек Марипов, России – Михаил Мишустин, Узбекистана – Абдулла Арипов, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе и председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.

Выступая на пленарной сессии форума, Премьер-министр РК отметил, что в условиях пандемии экономика Казахстана показала высокий уровень устойчивости, что в значительной степени обусловлено ростом проникновения цифровых решений во все сферы государственного и частного секторов.

"Несмотря на очевидные ограничения, мы ускорили работу по повышению доступности и качества цифровой инфраструктуры. В 2020 году завершен ГЧП-проект по строительству 20 тысяч км оптико-волоконных линий связи. Установлено более 1 000 базовых станций мобильной связи, что позволило значительно сократить уровень технологического неравенства в регионах. В результате охват населения Казахстана интернетом сегодня составляет 99%", – сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что для граждан РК реализована возможность дистанционного получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) посредством удаленной идентификации по биометрии лица. Активно внедряются такие проекты, как облачный документооборот, мобильное рабочее место, онлайн-подходы к кадровому администрированию и социальным выплатам. Доля государственных услуг, доступных в онлайн-формате, была доведена до 93%.



В результате в 2020 году Казахстан занял 29 место среди 193 стран в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства, поднявшись на 10 позиций.

Объем электронной торговли в структуре розничной торговли в прошедшем году вырос почти в 3 раза – с 3,8% до 9,7%. Объем безналичных операций населения увеличился в 2,5 раза, с 14,1 трлн тг до 35,3 трлн тг.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил, чтобы текущий год прошел под знаком эффективной цифровизации нашего государства. Уже сегодня мы ведем работу по глубокой интеграции принципов "больших данных" в работу государственных органов. Сбор и обработка данных в рамках концепции "data-driven government" станет фактором повышения качества государственных услуг на всех этапах – от разработки до мониторинга эффективности", – сказал А. Мамин.

Премьер-министр отметил, что в рамках развития цифровой инфраструктуры в течение следующих пяти лет все областные центры и города республиканского значения РК будут обеспечены покрытием 5G. В шесть раз увеличатся инвестиции в область обработки и хранения данных (с 82 млрд до 500 млрд тг). В 2 раза будет увеличена доля электронной торговли.

"Благодаря мерам по поддержке бизнеса в цифровой отрасли будут созданы более 1000 инновационных компаний, что приведет к росту объема экспорта ИКТ в более чем 25 раз. В IT-отрасли будет создано порядка 100 тысяч новых рабочих мест, что поможет сформировать критическую массу и запустить мультипликативные эффекты во всех отраслях экономики", – сказал А. Мамин.

Участники форума ознакомились с выставкой цифровых проектов Казахстана в сферах оказания государственных услуг, аналитики фискальных данных, а также финансово-банковском и телекоммуникационном секторах.

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