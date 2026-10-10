Казахстан занял 34-е место в мировом рейтинге влиятельных государств

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан занял 34-е место в рейтинге Most Powerful Countries 2026. Список опубликовала международная статистическая платформа World Population Review, в его основе лежат данные ежегодного исследования американского издания U.S. News & World Report, сообщает Kazpravda.kz

В рейтинг вошли сто государств. Казахстан оказался выше Египта, Дании, ОАЭ, ЮАР, Норвегии, Саудовской Аравии, Пакистана и Ирана.

Что измеряет рейтинг

Составители оценивают страны по пяти признакам. В их числе экономическое и политическое влияние, лидерство, международные союзы и военные альянсы.

По описанию платформы, сила государства складывается из нескольких слагаемых, среди которых военная мощь, экономика и культурное влияние. Рядом с местом в списке авторы приводят ВВП и ВВП на душу населения как краткую меру экономического веса.

Первую тройку составили Китай, США и Индия. За ними идут Германия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Мексика и Италия.

Место среди соседей

Среди постсоветских государств Казахстан уступил только России, она занимает 11-ю строчку. Остальные страны бывшего Союза, попавшие в список, расположились ниже.

Ближе всех к Казахстану оказалась Украина, которая стоит на 51-м месте. Дальше идут Литва, Беларусь, Узбекистан, Латвия, Эстония, Армения и Грузия.

Из стран Центральной Азии в рейтинге представлены только Казахстан и Узбекистан. Их разделяют 37 строчек.

На чём держится экономический вес

По данным Бюро национальной статистики, экономика Казахстана в прошлом году выросла на 6,5%. Основной вклад внесли промышленность, транспорт, строительство и торговля.

Объём ВВП за тот же год превысил 305 миллиардов долларов. С таким показателем Казахстан остаётся крупнейшей экономикой Центральной Азии.

Международный валютный фонд в апрельском прогнозе оценил ВВП на душу населения в Казахстане в 17,5 тысячи долларов по итогам текущего года. Это самый высокий показатель за все годы наблюдений фонда.

Новые роли в мировой политике

Место страны в рейтинге зависит и от того, насколько активно она участвует в международной повестке. За последние годы Казахстан взял на себя здесь несколько новых ролей. В марте 2024 года он впервые направил в миссию ООН самостоятельный миротворческий контингент. Рота казахстанских военных несёт службу на Голанских высотах.

Через год Генеральная ассамблея ООН консенсусом учредила в Алматы Региональный центр по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Соавторами резолюции стали 152 государства. Центр закрепил за Казахстаном роль площадки, через которую ООН работает со всем регионом.

В ноябре прошлого года Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям. В январе Касым-Жомарт Токаев подписал в Давосе устав Совета мира, созданного по инициативе президента США для урегулирования на Ближнем Востоке. Казахстан вошёл в число государств-учредителей и получил голос в ближневосточном урегулировании.

Транзит, технологии и экология

Экономическое влияние страны в рейтинге связано с её местом в мировой торговле. Через территорию Казахстана в прошлом году прошло 36,9 миллиона тонн транзитных грузов. Контейнерные перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли более чем на треть.

Национальный суперкомпьютер Alem.Cloud занял 86-е место в мировом списке Top500. Казахстан впервые попал в первую сотню этого рейтинга. Система даёт стране собственную базу для разработок в области искусственного интеллекта.

В апреле в Астане прошёл Региональный экологический саммит. Главы государств Центральной Азии приняли декларацию «Экологическая солидарность Центральной Азии». На саммите начались консультации о создании Международной организации по воде. Астана стала площадкой, где страны региона согласовали общую позицию, и это подтверждает вес Казахстана в региональной политике.

Как менялось место Казахстана

Три года назад, по данным U.S. News & World Report, Казахстан занимал в этом рейтинге 50-е место. Уже тогда это был лучший результат среди стран Центральной Азии.

С тех пор страна поднялась на 16 строчек. Теперь Казахстан входит в верхнюю треть списка.

Сам рейтинг за эти годы расширился на 13 государств. Казахстан поднимался в нём одновременно с ростом числа участников.