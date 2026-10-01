Казахстан занял 55-е место в мире в новом индексе Coursera

Новый индекс оценивает, насколько активно обучающиеся развивают навыки в области искусственного интеллекта одновременно с ключевыми человеческими компетенциями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан занял 55-е место среди 98 стран в новом AI-Human Skills Synergy Index 2026, представленном в рамках глобального отчета Coursera Global Skills Report 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования

Новый индекс оценивает, насколько активно обучающиеся развивают навыки в области искусственного интеллекта одновременно с ключевыми человеческими компетенциями, необходимыми для их эффективного применения, включая критическое мышление, лидерство, коммуникацию и решение сложных задач.

Индекс учитывает как динамику развития навыков среди пользователей онлайн-обучения, так и условия, необходимые для их применения на уровне страны. Согласно методологии Coursera, оценка формируется на основе показателей освоения навыков, широты изучаемых компетенций и сочетания AI-навыков с человеческими навыками, а также данных Oxford Insights Government AI Readiness Index. Последний оценивает способность государств использовать потенциал искусственного интеллекта с учетом государственной политики, инфраструктуры, человеческого капитала, развития AI-сектора и других факторов.

«Когда Казахстан запускал национальную программу AI-Sana, мы понимали, что одного доступа к цифровым курсам недостаточно. Для системных изменений важно было создать условия, при которых полученные знания интегрируются в образовательный процесс и находят практическое применение. Сегодня программа объединяет 100 университетов, которые работают над внедрением курсов, мониторингом результатов и постоянным обновлением содержания с учетом стремительного развития технологий искусственного интеллекта. Одновременно мы уделяем особое внимание развитию цифровых и педагогических компетенций преподавателей. Более 1 200 педагогов уже освоили современные онлайн-методы обучения и приняли участие в создании 35 авторских курсов. Такой подход позволяет не только расширять доступ к знаниям в сфере ИИ, но и системно готовить студентов к требованиям меняющегося рынка труда», – министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Результат Казахстана показывает наличие устойчивого интереса среди активных пользователей цифрового обучения не только к техническим компетенциям в сфере искусственного интеллекта, но и к навыкам, необходимым для их практического применения. Такой подход приобретает особое значение по мере того, как искусственный интеллект становится частью образовательного процесса, профессиональной деятельности и повседневных рабочих задач.

При этом показатели AI-Human Skills Synergy Index следует рассматривать с учетом особенностей его методологии. Данные Coursera отражают прежде всего образовательную активность пользователей платформы и не являются прямой характеристикой уровня навыков всего населения страны. Поэтому результат Казахстана представляет собой международный показатель динамики развития AI- и human skills среди участников цифрового обучения и дополнительный ориентир для оценки глобальных тенденций в развитии компетенций, отметили в министерстве.

#ИИ #Coursera #индекс

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