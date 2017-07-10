Казахстан занял 58-е место в рейтинге самых опасных стран для туристов

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Согласно рейтингу "опасности" для путешественников, составленному неправительственным фондом "Всемирный экономический форум", базирующимся в Швейцарии, Казахстан оказался на 58-м месте, опередив Францию, Великобританию и США, сообщает Kazpravda.kz.

Список стран опубликован в "Докладе о конкурентоспособности путешествий и туризма-2017" (The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017) на сайте liverpoolecho.co.uk.

В докладе оценивали 136 стран по таким показателям, как связанные с насилием и терроризмом риски, но при этом в рейтинг не попали Сирия, Афганистан и Ирак, поскольку исторически в него включают крупные экономики и только затем развивающиеся.

Так, Казахстан оказался на 58-м месте в списке с рейтингом в 5,5 балла (для сравнения: Франция попала на 67-е, Великобритания – на 78-е, а США – на 84-е место).

Самыми безопасными странами назвали Финляндию, ОАЭ, Исландию, Оман и Гонконг.

В число самых опасных для туристов стран попали такие любимые казахстанцами пункты назначения, как Турция (116-е место), Таиланд (118-е место) и Египет (130-е место).

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