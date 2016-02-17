Казахстан занял 66-е место в международном рейтинге по военной мощи

66-е место заняла казахстанская армия по военной мощи среди всех мировых держав, передает Kazpravda.kz со ссылкой на khabar.kz.
"Это исследование провело аналитическое агентство Global Firepower. 126 стран оценивали по таким ресурсам, как численность армии, количество военной техники, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура, экономический рост страны и другим показателям, которые могут повлиять на боеспособность армии", – передает телеканал.
В пятерку лидеров вошли США, Россия, Китай, Индия и Великобритания. Последние места рейтинга достались Мали, Мозамбику и Сомали.
За 2 года Казахстану удалось улучшить свои позиции на 14 строчек, поднявшись с 80-го места.
"Это исследование провело аналитическое агентство Global Firepower. 126 стран оценивали по таким ресурсам, как численность армии, количество военной техники, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура, экономический рост страны и другим показателям, которые могут повлиять на боеспособность армии", – передает телеканал.
В пятерку лидеров вошли США, Россия, Китай, Индия и Великобритания. Последние места рейтинга достались Мали, Мозамбику и Сомали.
За 2 года Казахстану удалось улучшить свои позиции на 14 строчек, поднявшись с 80-го места.