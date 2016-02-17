Казахстан занял 66-е место в международном рейтинге по военной мощи

Политика
Фото с сайта rus.azattyq.org
66-е место заняла казахстанская армия по военной мощи среди всех мировых держав, передает Kazpravda.kz со ссылкой на khabar.kz.

"Это исследование провело аналитическое агентство Global Firepower. 126 стран оценивали по таким ресурсам, как численность армии, количество военной техники, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура, экономический рост страны и другим показателям, которые могут повлиять на боеспособность армии", – передает телеканал.

В пятерку лидеров вошли США, Россия, Китай, Индия и Великобритания. Последние места рейтинга достались Мали, Мозамбику и Сомали.

За 2 года Казахстану удалось улучшить свои позиции на 14 строчек, поднявшись с 80-го места.

Возглавили мировой зачет
Помогут цифровые технологии
Визуальный голос общества
В центре внимания – редкоземельные материалы
Победный настрой спортсменов
Для усиления практической направленности проектов ООН
Армейцы проявляют силу духа
Контуры энергетического будущего
Ответственное и осознанное участие
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Золото завоевала инспектор СОБРа
Внедрять системы раннего оповещения
В шаге от элиты
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
Основной закон и экономическая политика государства
Когда яблони цветут
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
Проект по Каспию востребован
ЖКХ: есть конкретные результаты модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
В гостях у Димаша Ахмедовича
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Топливные муки земледельцев
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Укрепление координации и взаимодействия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT
Во Вьетнаме новый премьер-министр
То Лам избран президентом Вьетнама

