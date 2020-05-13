Казахстан занял лидирующую позицию в СНГ по развитию MICE туризма

Международная ассоциация конгрессов и конференций (International Congress and Convention Association) опубликовала ежегодную статистику, а также рейтинг стран и городов мира по MICE туризму. Согласно данному рейтингу, Казахстан расположился на 79 месте в мире, улучшив свой показатель на двадцать позиций по сравнению с прошлым годом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Kazakh Tourism".   

Сообщается, что рейтинг учитывает мероприятия международных ассоциаций, которые проводятся регулярно, собирают минимум 50 делегатов, а также чередуются между не менее тремя странами.

По результатам 2019 года наша страна привлекла 18 мероприятий международных ассоциаций, доходы от проведения которых составили 6 млн долларов США. Согласно данному отчету, в этих мероприятиях участвовали около 4 111 делегатов, каждый из которых потратил в среднем по 1438 долларов США.

В пятерку лидеров рейтинга традиционно вошли США (934 мероприятия), Германия (714 мероприятий), Франция (595 мероприятий), Испания (579 мероприятий) и Великобритания (567 мероприятий).

Казахстан занял второе место среди стран СНГ и стал лидером в Центрально-Азиатском регионе. Так, согласно отчету ICCA, Россия заняла 35 место (117 мероприятий), Казахстан – 79 место (18 мероприятий), Грузия – 82 место (17 мероприятий), Украина – 84 место (15 мероприятий), Азербайджан – 90 место (12 мероприятий), Армения – 98 место (10 мероприятий), Беларусь – 114 место (5 мероприятий), Узбекистан – 126 место (3 мероприятия), Кыргызстан – 131 место (2 мероприятия).

Данный рейтинг также оценивает города. Так, г. Нур-Султан занимает 221 место с 12 мероприятиями, а г. Алматы – 377 место в мире с 6 мероприятиями международных ассоциаций.

"MICE туризм в последние годы является приоритетным видом туризма в Казахстане. Мировой объем рынка MICE туризма оценивается в 725 млрд долларов США, ежегодный прирост составляет 7,5%. В целях дальнейшего развития отрасли Kazakh Tourism планирует реализовать ряд системных мер по улучшению привлекательности нашей страны для проведения подобных мероприятий. В частности, планируется запуск программ поддержки, партнерства и MICE послов "Meet In Kazakhstan", – отметили в нацкомпании.

Справочно: MICE – это аббревиатура, которая объединяет четыре базовых направления мероприятий: Meetings – корпоративные встречи и мероприятия; Incentives – поощрительные или мотивационные туры, Conferences – конференции, конгрессы, съезды, форумы, семинары; Exhibitions – выставки.

Данный рейтинг проводится с 1995 года. Международная ассоциация конгрессов и конференций (ICCA) была основана в 1963 году. Она является единственной ассоциацией, в состав которой входят самые крупные компании по организации и профессиональному обслуживанию мероприятий международного масштаба. Штаб-квартира ICCA расположена в Амстердаме (Нидерланды). ICCA включает более 1154 членов в 92 странах. 

