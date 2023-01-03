Казахстан занял первое место в рейтинге боксерских ассоциаций

Фото: Golos-naroda.kz

Международная боксерская ассоциация (IBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях на официальном сайте организации, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан занял первую строчку в рейтинге, обогнав Узбекистан, Индию и США. В рейтинге учитываются все 17 весовых категорий.

Сделано это в преддверии чемпионата Азии по боксу среди юношей до 22 лет, который пройдет в городе Бангкок (Таиланд) с 16 по 27 января.

Из соседних государств — Узбекистан на втором месте, Украина на 12-м, Армения и Россия на 14-м и 15-м, Кыргызстан на 38-м местах.