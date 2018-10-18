Казахстан занял первое место в трех параметрах рейтинга Всемирного экономического форума

В рамках пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства РК министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал об итогах Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2018 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
17 октября Всемирный экономический форум официально опубликовал ежегодный рейтинг глобального индекса конкурентоспособности 2018–2019 гг.
Согласно расчетам глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ из 140 стран Казахстан находится на 59 месте, что соответствует позиции 2017 г. Из 12 факторов конкурентоспособности улучшение произошло по пяти факторам — «Институты» (+12), «Рынок товаров» (+10), «Инфраструктура» (+3), «Рынок труда» (+3), «Финансовая система» (+2). По трем факторам позиции не изменились — «ИКТ», «Размер рынка», «Инновационный потенциал».
Вместе с тем, Казахстан набрал 61,8 балла, улучшив свою позицию на 0,7 балла в сравнении с 2017 г., что позволило обойти такие страны как Колумбия, Турция, Перу.
Т. Сулейменов подчеркнул, что Казахстан занял первое место в мире по таким параметрам как права акционеров в области корпоративного управления; адекватность и целостность правовой базы, применимой к процедурам ликвидации и реорганизации; степень электрификации (доступ к электричеству).
Кроме того, Казахстан находится на седьмом месте по стоимости открытия бизнеса и на 11 месте по регулированию конфликта интересов.
«Следует особо отметить, что по большинству факторов Казахстан опережает страны региона и страны с сопоставимым уровнем доходов. В сравнении со странами с аналогичным уровнем дохода, у Казахстана высокие показатели по таким факторам, как “Макроэкономическая стабильность”, “ИКТ”, “Рынок труда”, “Размер рынка”», “Образование и навыки” и “Динамичность бизнеса”», — сказал министр.
По факторам «Институты», «Инфраструктура» и «Рынок товаров» средние показатели Казахстана равны средним показателям аналогичных стран.
В сравнении со странами СНГ Казахстан имеет конкурентное преимущество по таким факторам как «ИКТ», «Макроэкономическая стабильность», «Рынок труда», «Размер рынка» и «Динамичность бизнеса». По остальным факторам показатели Казахстана в среднем равны с показателями стран СНГ.
В целом, Всемирный экономический форум определил конкурентными преимуществами Казахстана такие факторы как «Рынок труда» — 30 место и «Динамичность бизнеса» — 37 место.
На среднем уровне оценены факторы «ИКТ» (44), «Размер рынка» (45), «Образование и навыки» (57), «Рынок товаров» (57), «Институты» (61), «Макроэкономическая стабильность» (62) и «Инфраструктура» (69).
Вместе с тем, Т. Сулейменов обозначил, что рейтинг ГИК ВЭФ текущего года рассчитан по новому формату, который включает в себя 70% новых индикаторов.
«Достаточно сильно поменялась методология: 70% индикаторов было пересмотрено. Были самые разные движения. И обычно движения сопровождались вниз. К примеру, Азербайджан был 33, стал 69. Поэтому сравнивать напрямую со старой методологией очень сложно. Совершенно другая база расчетов была», — считает министр национальной экономики.
Как отметил Т. Сулейменов, ВЭФ не так часто меняет методологию глобального индекса конкурентоспособности. Предыдущая методология не менялась на протяжении 14 лет. Также министр предложил рассматривать нынешний рейтинг 2018–2019 гг. как новую точку отсчета места Казахстана в рейтинге.
Напомним, что рейтинг Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума составляется более 35 лет, Казахстан участвует с 2006 г.
17 октября Всемирный экономический форум официально опубликовал ежегодный рейтинг глобального индекса конкурентоспособности 2018–2019 гг.
Согласно расчетам глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ из 140 стран Казахстан находится на 59 месте, что соответствует позиции 2017 г. Из 12 факторов конкурентоспособности улучшение произошло по пяти факторам — «Институты» (+12), «Рынок товаров» (+10), «Инфраструктура» (+3), «Рынок труда» (+3), «Финансовая система» (+2). По трем факторам позиции не изменились — «ИКТ», «Размер рынка», «Инновационный потенциал».
Вместе с тем, Казахстан набрал 61,8 балла, улучшив свою позицию на 0,7 балла в сравнении с 2017 г., что позволило обойти такие страны как Колумбия, Турция, Перу.
Т. Сулейменов подчеркнул, что Казахстан занял первое место в мире по таким параметрам как права акционеров в области корпоративного управления; адекватность и целостность правовой базы, применимой к процедурам ликвидации и реорганизации; степень электрификации (доступ к электричеству).
Кроме того, Казахстан находится на седьмом месте по стоимости открытия бизнеса и на 11 месте по регулированию конфликта интересов.
«Следует особо отметить, что по большинству факторов Казахстан опережает страны региона и страны с сопоставимым уровнем доходов. В сравнении со странами с аналогичным уровнем дохода, у Казахстана высокие показатели по таким факторам, как “Макроэкономическая стабильность”, “ИКТ”, “Рынок труда”, “Размер рынка”», “Образование и навыки” и “Динамичность бизнеса”», — сказал министр.
По факторам «Институты», «Инфраструктура» и «Рынок товаров» средние показатели Казахстана равны средним показателям аналогичных стран.
В сравнении со странами СНГ Казахстан имеет конкурентное преимущество по таким факторам как «ИКТ», «Макроэкономическая стабильность», «Рынок труда», «Размер рынка» и «Динамичность бизнеса». По остальным факторам показатели Казахстана в среднем равны с показателями стран СНГ.
В целом, Всемирный экономический форум определил конкурентными преимуществами Казахстана такие факторы как «Рынок труда» — 30 место и «Динамичность бизнеса» — 37 место.
На среднем уровне оценены факторы «ИКТ» (44), «Размер рынка» (45), «Образование и навыки» (57), «Рынок товаров» (57), «Институты» (61), «Макроэкономическая стабильность» (62) и «Инфраструктура» (69).
Вместе с тем, Т. Сулейменов обозначил, что рейтинг ГИК ВЭФ текущего года рассчитан по новому формату, который включает в себя 70% новых индикаторов.
«Достаточно сильно поменялась методология: 70% индикаторов было пересмотрено. Были самые разные движения. И обычно движения сопровождались вниз. К примеру, Азербайджан был 33, стал 69. Поэтому сравнивать напрямую со старой методологией очень сложно. Совершенно другая база расчетов была», — считает министр национальной экономики.
Как отметил Т. Сулейменов, ВЭФ не так часто меняет методологию глобального индекса конкурентоспособности. Предыдущая методология не менялась на протяжении 14 лет. Также министр предложил рассматривать нынешний рейтинг 2018–2019 гг. как новую точку отсчета места Казахстана в рейтинге.
Напомним, что рейтинг Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума составляется более 35 лет, Казахстан участвует с 2006 г.