Казахстан занял первое место в Центральной и Южной Азии по показателю «Образование»

Образование

Еще одним значимым показателем стало второе место Казахстана среди 69 стран по соотношению учащихся и педагогов в системе среднего образования

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам Глобального индекса инноваций (Global Innovation Index) за 2025 год Казахстан занял первое место среди стран Центральной и Южной Азии по показателю «Образование». В мировом рейтинге по данному направлению страна расположилась на 68-м месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Положительная динамика отмечена и в Мировом рейтинге конкурентоспособности Международного института управленческого развития (IMD). По субфактору «Образование» Казахстан поднялся с 45-го места в 2021 году до 38-го в 2025 году среди 69 стран, достигнув наивысшего результата за последние пять лет.

Еще одним значимым показателем стало второе место Казахстана среди 69 стран по соотношению учащихся и педагогов в системе среднего образования. Согласно Мировому рейтингу привлекательности стран для талантов (IMD), на одного педагога в Казахстане приходится 8,34 учащегося.

В рамках государственной политики продолжается развитие образовательной инфраструктуры. По инициативе Главы государства реализован национальный проект «Келешек мектептері», в рамках которого построено 217 современных школ на 460 тысяч ученических мест. Наряду с этим совершенствуются меры поддержки педагогов и создаются условия для повышения качества обучения.

#рейтинг #Образование #школы

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