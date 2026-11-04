Казахстан занял шестое место в мире по восстановлению пресных водоёмов

Казахстан вошёл в десятку стран с наибольшей площадью восстановления пресноводных водоёмов. В рейтинге, который опубликовал проект GEOSTATISTICA, республика заняла шестую строку, сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под восстановлением в стране находится около 330 тысяч гектаров деградировавших озёр, рек и водно-болотных угодий. Для засушливой степной республики каждый такой водоём на счету.

Кто впереди

Первое место с большим отрывом занимает Индонезия, где восстанавливают почти 6 миллионов гектаров. Страна много лет восстанавливает деградировавшие тропические торфяники, которые хранят огромные запасы углерода.

Следом идут Польша и Бенин, у каждой из которых под восстановлением чуть меньше миллиона гектаров. Камерун и Ирак замыкают первую пятёрку.

Казахстан расположился сразу за ними и опередил США, Нидерланды, Кению и Монголию. Разрыв с американцами невелик, у них в рейтинге указано 310 тысяч гектаров.

Часть глобальной инициативы

В декабре 2024 года на саммите One Water в Эр-Рияде Казахстан официально присоединился к Freshwater Challenge, крупнейшей в мире инициативе по восстановлению и защите пресных вод. Республика была одним из организаторов этого саммита.

Цель инициативы состоит в том, чтобы взять под восстановление 300 тысяч километров рек и 350 миллионов гектаров водно-болотных угодий к 2030 году. Участники сами определяют национальные цели и проекты, а международные фонды помогают с финансированием.

Северный Арал возвращается

Самый известный пример восстановления водоёма в Казахстане связан с Аралом. В 2005 году Казахстан построил Кокаральскую плотину, чтобы удержать воды Сырдарьи и сохранить Северный Арал, а заодно модернизировал системы орошения, чтобы направить в море больше воды.

Объём воды в Северном Арале вырос с 18,9 млрд кубометров в конце 2022 года до 23 млрд кубометров в конце 2025 года. На январском заседании Национального курултая в Кызылорде Глава государства назвал спасение Арала задачей всего человечества. Как отметил Президент, «ушедшее когда-то море снова возвращается, и Малый Арал приходит постепенно в порядок».

Следующий шаг уже готовится. Вторая фаза проекта предусматривает реконструкцию Кокаральской плотины, чтобы поднять уровень воды в Северном Арале до 44 метров по Балтийской системе, работы рассчитаны на период до 2029 года. Президент подчеркнул, что успех зависит и от водной дипломатии, ведь многие реки, протекающие по территории Казахстана, берут начало в соседних странах.

Каспий мелеет

С Каспием ситуация сложнее. На первом Каспийском экологическом саммите в Туркменистане Президент поддержал предложение Азербайджана создать межправительственную комиссию по обмелению Каспийского моря на уровне вице-премьеров. По его словам, настало время «перейти к согласованным действиям с целью нивелирования, смягчения последствий обмеления и помочь нашим экономикам и экосистемам адаптироваться к происходящим изменениям».

Обмеление создаёт угрозы для судоходства, портовой инфраструктуры, рыболовства, энергетики и промышленности. Каспий уже потерял более 16 тысяч квадратных километров акватории.

Особую тревогу вызывает судьба каспийского тюленя, численность которого за последнее столетие сократилась с одного миллиона до 270 тысяч особей. Прикаспийские государства одобрили предложение Казахстана разработать межгосударственную программу по сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

Вода в Послании

Тема воды прозвучала и в Послании народу Казахстана, с которым Президент выступил в конце октября. Глава государства подчеркнул, что дефицит водных ресурсов требует системных и решительных мер.

Правительству и акиматам поручено усилить контроль за водопотреблением, сократить потери в сетях и исключить нецелевое использование питьевой воды, в частности на автомойках. Воду, как заявил Президент, нужно оценивать по её реальной стоимости, а начатую тарифную реформу в сфере водопотребления необходимо довести до конца.

Учёт воды должен стать цифровым. Правительству поручено в кратчайшие сроки завершить создание Национальной информационной системы водных ресурсов, ведь, как сказал Глава государства, «бережное отношение к воде должно стать обязательным принципом хозяйствования».