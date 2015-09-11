Казахстан запретил ввоз российских и кыргызстанских молочных и мясных продуктов
Жания Уранкаева
Казахстан временно запретил ввоз и реализацию некоторых продуктов питания из Кыргызстана и России, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей МНЭ Республики Казахстан.
Запрет введен с 8 сентября по результатам лабораторных исследований за 8 месяцев, которые показали неоднократное нарушение санитарно-эпидемиологических и гигиенических показателей технических регламентов.
В список запрещенных продуктов из России попали: сыр плавленый "HOCHLAND"с различными вкусами, сырок глазированный с различными вкусами ООО МК "Преображенский", напитки йогуртные ООО "Кампина", продукт молокосодержащий сгущенный "Сливочки сгущенные с сахаром Славянские" ЗАО "Верховский молочно-консервный завод", сосисочная продукция ЗАО "Микояновский мясокомбинат", вафли "Шоколайт" и "Голландские", торговая марка "Яшкино" ОАО "КДВ Кемерово".
Кыргызстанские производители не смогут пока ввозить в нашу страну масло "Крестьянское".
"Временное ограничение на ввоз и реализацию на территории Казахстана ряда продуктов питания введено в целях защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", – отметили в комитете.