В Шымкенте состоялось заседание правления Международного фонда спасения Арала (МФСА) под председательством заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: Пресс-служба правительства

В заседании приняли участие заместитель Премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиёзода, советник Президента Узбекистана Шухрат Ганиев, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиев и министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов. Кыргызская сторона участвовала в качестве наблюдателя.

Стороны обсудили итоги заседания Совета глав государств-учредителей МФСА, состоявшегося 22 апреля 2026 года в Астане. По итогам встречи главы государств приняли решение об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья.

В ходе заседания правления МФСА также рассмотрены вопросы о деятельности Исполнительного комитета Фонда в период председательства Казахстана в 2024-2026 годах. В указанный период работа велась по десяти направлениям. В частности, привлечены грантовые средства партнеров по развитию, включая проект регионального сотрудничества по повышению эффективности использования водных ресурсов (CAWEC) со Всемирным банком на $20 млн, программу REMIT в объеме $145,2 млн и проекты Французского агентства развития на 2 млн евро. Заключено 13 меморандумов и соглашений с международными организациями и финансовыми институтами.

Участники заседания также рассмотрели ход реализации Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4) и деятельность Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

Важным итогом заседания стало решение правления о разработке Плана работ по внедрению автоматизированной системы учета водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов проинформировал участников о ходе работы над проектом Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию и о продвижении инициативы Президента Казахстана о создании Международной организации по воде в структуре ООН, которую планируется обсудить на Конференции ООН по водным ресурсам 8-10 декабря 2026 года в Абу-Даби.