Казахстан завершил Азиаду с 84 медалями и поднялся на три позиции

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В Японии завершились XX летние Азиатские игры. Сборная Казахстана завоевала 84 медали и заняла восьмое место среди 46 стран-участниц, передает Kazpravda.kz.

В активе казахстанских спортсменов 12 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых наград. По сравнению с предыдущей Азиадой команда поднялась на три позиции: в 2023 году в Ханчжоу Казахстан занял 11-е место.

Одним из главных результатов стало возвращение казахстанского бокса на высшую ступень пьедестала после 12-летнего перерыва. Золотые медали завоевали Торехан Сабырхан в весовой категории до 70 кг и капитан сборной Айбек Оралбай — свыше 90 кг.

Исторического успеха добилась мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах. В финале казахстанцы со счетом 43:42 победили Южную Корею и впервые выиграли командное золото Азиатских игр. В этом сезоне сборная также стала чемпионом Азии и впервые выиграла чемпионат мира.

Первые в истории Казахстана золотые медали Азиады в академической гребле завоевали Владислав Яковлев и Иван Чернухин. Еще одно историческое золото принес таеквондист Тамирлан Тлеулес в весовой категории до 58 кг.

Рекорд установил и Алексей Луценко. Велогонщик довел число своих золотых медалей летних Азиатских игр до шести и стал самым титулованным представителем Казахстана по количеству побед. Рината Султанова первой в истории женского велоспорта страны выиграла золото Азиады в индивидуальной гонке.

«Перед Играми спортивные федерации приняли обязательства по результатам выступления национальных команд. По итогам Азиады Министерство туризма и спорта проведёт тщательный анализ их исполнения, оценит динамику по сравнению с предыдущими международными стартами и факторы, повлиявшие на результаты. Если анализ покажет, что существующая система подготовки по отдельному виду спорта не дает ожидаемых результатов, будут приниматься соответствующие решения, вплоть до полной перестройки подходов в отдельных федерациях», — сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

Две золотые медали в карате завоевали Жоламан Бигабыл и Софья Берульцева. Впервые включенные в программу Игр соревнования по смешанным единоборствам принесли Казахстану два золота — чемпионами стали Еркингали Буркуталин и Кадырбек Шынбаев. Санжар Адилов завоевал бронзовую медаль.

Сборная Казахстана по дзюдо впервые дошла до четырех индивидуальных финалов. Серебро выиграли Елдос Сметов, Абиба Абужакынова, Адилет Алмат и Ажар Асхат. Еще одну серебряную награду команда завоевала в смешанном турнире.

В спортивной гимнастике Милад Карими стал серебряным призером в вольных упражнениях. Казахстан вернулся на пьедестал Азиатских игр в этой дисциплине впервые за 32 года.

После завершения Азиады Министерство туризма и спорта намерено проанализировать результаты федераций и эффективность действующей системы подготовки спортсменов.