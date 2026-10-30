Казахстан завершил этап Кубка Азии по стрельбе из лука с десятью медалями

В активе команды три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды

Фото: НОК РК

В иракском городе Сулеймания завершился этап Кубка Азии по стрельбе из лука. На этих соревнованиях национальная сборная Казахстана завоевала десять медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из блочного лука Павел Кузнецов завоевал золотую медаль, а Никита Ивлев стал серебряным призёром.

В женских индивидуальных соревнованиях Милана Бурлева заняла второе место.

В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука среди женщин Александра Землянова стала бронзовым призёром.

Также мужская сборная одержала победу в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука. В составе национальной команды выступили Никита Ивлев, Павел Кузнецов и Ислам Серикулы.

Женская сборная завоевала серебряные медали. За команду выступили Милана Бурлева, Эльмира Раисова и Аяжан Жаксылык.

Казахстан также стал победителем в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука. В этом виде программы выступили Павел Кузнецов и Эльмира Раисова.

Кроме того, мужская сборная заняла второе место в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука. В составе команды выступили Иван Берча, Рахымжан Камар и Санжар Ержанулы. Женская команда в составе Назеркеш Алибек, Ясмин Галиахмет и Александры Земляновой также завоевала серебряные медали.

Иван Берча и Александра Землянова поднялись на третью ступень пьедестала в смешанных командных соревнованиях.