Казахстан завершил этап Кубка Азии по стрельбе из лука с десятью медалями

Спорт

В активе команды три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды

Фото: НОК РК

В иракском городе Сулеймания завершился этап Кубка Азии по стрельбе из лука. На этих соревнованиях национальная сборная Казахстана завоевала десять медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из блочного лука Павел Кузнецов завоевал золотую медаль, а Никита Ивлев стал серебряным призёром.

В женских индивидуальных соревнованиях Милана Бурлева заняла второе место.

В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука среди женщин Александра Землянова стала бронзовым призёром.

Также мужская сборная одержала победу в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука. В составе национальной команды выступили Никита Ивлев, Павел Кузнецов и Ислам Серикулы.

Женская сборная завоевала серебряные медали. За команду выступили Милана Бурлева, Эльмира Раисова и Аяжан Жаксылык.

Казахстан также стал победителем в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука. В этом виде программы выступили Павел Кузнецов и Эльмира Раисова.

Кроме того, мужская сборная заняла второе место в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука. В составе команды выступили Иван Берча, Рахымжан Камар и Санжар Ержанулы. Женская команда в составе Назеркеш Алибек, Ясмин Галиахмет и Александры Земляновой также завоевала серебряные медали.

Иван Берча и Александра Землянова поднялись на третью ступень пьедестала в смешанных командных соревнованиях.

#соревнования #стрельба #медали

Популярное

Все
База гражданской ответственности
Защищая внешние рубежи государств СНГ
С ветерком по автостраде
Укрепление солидарности на пространстве ОТГ
Время подотчетности и результата
Правовая опора преобразований
О важном в деталях
Министр обороны встретился с инициативной группой родных военнослужащих
Долгосрочные приоритеты
Боксеры из Улытау завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира
Награды за укрепление дружбы и культурных связей
Качество жизни, а не зависимость от выплат
Потенциал есть, мотивации нет
«Барыс» вернулся в тройку лидеров Востока
Когда есть искренний интерес
Мировое первенство в Астане
Президенты ОТГ посетили концерт мастеров искусств тюркского мира
Развитие аэропорта Петропавловска рассмотрели в Правительстве
Наши клубы стартовали с побед
Смеяться, право, не грешно
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Будущее зависит от каждого из нас
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Участок улицы Шерхана Муртазы перекроют в Астане
И согреют, и украсят
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
В Астане прошла творческая встреча с писательницей Розой Мукановой
Праздничные концерты ко Дню Республики проходят во всех районах Астаны
Глава государства анонсировал запуск третьего суперкомпьютера в Казахстане
В Казахстане рассматривают меры по увеличению будущих пенсий
100 волонтеров из трех стран объединились ради восстановления Приаралья
Синергия науки и бизнеса
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи

Читайте также

Дзюдоист Талгат Орынбасар стал бронзовым призёром турнира G…
Боксеры из Улытау завоевали серебро и бронзу на чемпионате …
Сметов и Орынбасар поборются друг с другом за «бронзу» Gran…
Казахстан завоевал еще две медали на этапе Кубка Азии по ст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]