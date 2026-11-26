В Ташкенте (Узбекистан) завершился этап Гран-при по дзюдо среди кадетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В заключительный день соревнований в весовой категории свыше 90 кг казахстанец Ердаулет Жумабай дошёл до финала, где потерпел поражение. В итоге наш спортсмен завоевал серебряную медаль.

Таким образом, сборная Казахстана завершила турнир с шестью наградами. Ранее золотую медаль команде принесла Адия Жанахмет (до 40 кг).

Серебряными призёрами стали Ернат Кенесбек (до 55 кг) и Аслан Ергалиев (до 60 кг). Ещё две бронзовые награды завоевали Габит Расулхан (до 60 кг) и Ерик Усенов (до 66 кг).