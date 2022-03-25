Казахстан завершил присоединение к главному международному документу об отмене смертной казни

Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал на хранение в депозитарий ООН грамоту о ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Данный шаг подтверждает твёрдую приверженность нашей страны дальнейшему развитию прав человека и выполнению своих международных обязательств в этой области.

Казахстан стал 90-м из 193 государств-членов ООН, присоединившихся к указанному протоколу.

Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года. 2 января 2021 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.

Согласно положениям Протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с нормами Протокола.

29 декабря 2021 года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни».

Таким образом, присоединение ко Второму Факультативному протоколу закрепило полную отмену смертной казни в Казахстане и продолжило курс на общую гуманизацию уголовного законодательства.

Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено Указом Президента Казахстана от 17 декабря 2003 года о введении соответствующего моратория.

16 марта 2022 года в своём Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что «для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию».