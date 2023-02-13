Казахстан завоевал 3 медали юниорского ЧМ по конькобежному спорту
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Женская сборная Казахстана выиграла «серебро» в командном спринте на юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту в Инцелле (Германия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
В составе казахстанской команды выступили Алена Лифатова, Арина Ильященко, Алина Дауранова.
«Золото» завоевала сборная Нидерландов, а бронзовыми призерками стали итальянки.
Добавим, что ранее 2 медали Казахстану принесла Алина Дауранова – она выиграла «серебро» на дистанции 1000 метров и «бронзу» – на дистанции 500 метров.