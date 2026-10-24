Казахстан завоевал 50 медалей на Азиатских Пара играх в Японии

Спорт

Национальная сборная завершила соревнования с 12 золотыми, 16 серебряными и 22 бронзовыми наградами, заняв девятое место в общекомандном зачете

Сборная Казахстана завершила выступление на V Азиатских Пара играх в японских Айчи и Нагое, завоевав 50 медалей. По итогам соревнований национальная команда заняла девятое место в общекомандном медальном зачете, передает Kazpravda.kz.

Казахстан представляли 150 спортсменов, выступивших в 12 видах спорта. По сравнению с предыдущими Азиатскими Пара играми, которые прошли в 2023 году в китайском Ханчжоу, сборная улучшила свои результаты. Тогда казахстанцы завоевали 41 медаль, в том числе восемь золотых.

Наибольшее количество наград в этот раз принесло пара дзюдо — 13 медалей, из которых пять золотых, одна серебряная и семь бронзовых. Казахстан также занял первое место в командном зачете по этому виду спорта.

Чемпионами стали Ибрагим Нурмаханулы, Бексултан Кулмырза, Журкамырза Шукирбеков, Актолкын Сейилбекова и Зарина Раифова.

В пара плавании казахстанские спортсмены завоевали десять медалей. Диас Кенжебек выиграл золото на дистанции 100 метров на спине в классе S10, а также пополнил свою коллекцию двумя серебряными и одной бронзовой наградами.

Еще девять медалей сборная получила в пара велоспорте. Наиль Ермухамбет и Анастасия Калаус стали двукратными чемпионами Игр, одержав победы в групповых гонках и индивидуальных гонках на время.

В пара пауэрлифтинге казахстанцы завоевали шесть наград. Давид Дегтярев выиграл золото в весовой категории до 54 килограммов, подняв 192 килограмма и установив рекорд Азиатских Пара игр.

«Азиатские Пара игры в этом году стали результативными для нашей команды. В 2023 году на IV Азиатских Пара играх в Ханчжоу наши спортсмены завоевали 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую медаль. В этом году национальная сборная выиграла 12 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые награды. Таким образом, по сравнению с предыдущими Играми мы увеличили количество золотых медалей на четыре, а общее число наград — на девять», — отметил директор Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Болатбек Дукетаев.

В пара легкой атлетике сборная Казахстана завоевала четыре медали — две серебряные и две бронзовые. Кроме того, Айсулу Сулейменова установила рекорд Азии в беге на 100 метров в классе T62, преодолев дистанцию за 16,18 секунды.

Впервые в истории Азиатских Пара игр казахстанские спортсмены поднялись на пьедестал в пара настольном теннисе, завоевав четыре бронзовые награды. Исторического результата добилась и сборная по пара стрельбе из лука, получив серебряную и бронзовую медали.

В пара пулевой стрельбе чемпионом стал Еркин Габбасов, победивший в упражнении R1 — стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.

Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя завоевала серебряные медали. В полуфинале команда обыграла Ирак со счетом 3:2, а в решающем матче уступила Ирану — 0:3.

В пара таеквондо, бочча и теннисе на колясках казахстанские спортсмены остались без наград.

В Центре спортивной подготовки отметили, что на Играх казахстанцы не только улучшили медальный результат, но и установили новые рекорды. В частности, Еркин Габбасов и Давид Дегтярев обновили рекорды Азиатских Пара игр, а Диас Кенжебек и Айсулу Сулейменова — рекорды Азии в своих спортивных классах.

#Спорт #медали #Азиатские игры

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