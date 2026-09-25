Казахстан завоевал «бронзу» Азиады в гребле на байдарках и каноэ

Азиада

В составе национальной команды выступили Ольга Шмелева, Стэлла Суханова, Татьяна Токарницкая и Эвелина Костенко

Фото: Нургали Жумагазы / НОК РК

Женская сборная Казахстана выступила в финале соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Азиатских играх, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Национальная команда приняла участие в финале А в гребле на байдарке-четвёрке на дистанции 500 метров.

Казахстанский экипаж преодолел дистанцию за 1 минуту 37,005 секунды и завоевал бронзовые медали.

Победу одержала сборная Китая - 1:33.784. Серебряные медали завоевали представительницы Узбекистана - 1:36.561.

#бронза #гребля #байдарки #каноэ

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