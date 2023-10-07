Казахстан завоевал «бронзу» на Азиаде в джиу-джитсу и артистическом плавании

Сборная Казахстана отметилась очередными бронзовыми медалями на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), передает Kazpravda.kz .

Фото: Olimpic.kz

Мариан Урдабаева стала третьей в джиу-джитсу в весовой категории до 63 килограммов. В схватке за третье место она победила соотечественницу Ажар Салыкова сообщает Olimpic.kz.

Также на третью ступень пьедестала поднялись Ясмин Туякова и Арина Пушкина в артистическом плавании. Они завоевали "бронзу" в соревнованиях среди дуэтов.