Казахстан завоевал «бронзу» на Азиаде в джиу-джитсу и артистическом плавании

Спорт
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Сборная Казахстана отметилась очередными бронзовыми медалями на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), передает Kazpravda.kz.

Фото: Olimpic.kz

Мариан Урдабаева стала третьей в джиу-джитсу в весовой категории до 63 килограммов. В схватке за третье место она победила соотечественницу Ажар Салыкова сообщает Olimpic.kz.

Также на третью ступень пьедестала поднялись Ясмин Туякова и Арина Пушкина в артистическом плавании. Они завоевали "бронзу" в соревнованиях среди дуэтов.

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