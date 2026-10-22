Казахстан завоевал четыре медали на этапе Гран-при по пулевой стрельбе

В Шымкенте проходит этап Гран-при по пулевой и стендовой стрельбе

Фото: НОК РК

Сборная Казахстана завоевала четыре медали в соревнованиях по пулевой стрельбе: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Среди взрослых в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Кирилл Цуканов набрал 244,4 очка и стал обладателем золотой медали.

В аналогичной дисциплине среди женщин Ирина Юнусметова набрала 242,5 очка и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Среди девушек-юниорок в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Алиса Краденова набрала 232,1 очка и завоевала серебряную медаль. В соревнованиях юношей Руслан Ершов с результатом 213,9 очка занял третье место и стал бронзовым призёром.