Казахстан завоевал две «бронзы» на Азиатских Пара играх в настольном теннисе

Сборная Казахстана завоевала еще две медали на Азиатских Пара играх, проходящих в Аичи и Нагое (Япония)

Фото: Национальный паралимпийский комитет

Казахстанские спортсмены Ардак Нурмагамбетов и Али Махулбеков поднялись на пьедестал почета в соревнованиях по пара настольному теннису, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Ардак Нурмагамбетов выступил в группе A первого класса, где провел четыре матча по круговой системе и одержал две победы. По итогам соревнований казахстанец завоевал бронзовую медаль.

Али Махулбеков соревновался в классе 8 и дошел до полуфинала. В матче за выход в финал он уступил Чжао Шуаю (Китай) со счетом 0:3 и завершил выступление на турнире с бронзовой наградой.