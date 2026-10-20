Казахстан завоевал две «бронзы» на Азиатских Пара играх в настольном теннисе

Теннис

Сборная Казахстана завоевала еще две медали на Азиатских Пара играх, проходящих в Аичи и Нагое (Япония)

Фото: Национальный паралимпийский комитет

Казахстанские спортсмены Ардак Нурмагамбетов и Али Махулбеков поднялись на пьедестал почета в соревнованиях по пара настольному теннису, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Ардак Нурмагамбетов выступил в группе A первого класса, где провел четыре матча по круговой системе и одержал две победы. По итогам соревнований казахстанец завоевал бронзовую медаль.

Али Махулбеков соревновался в классе 8 и дошел до полуфинала. В матче за выход в финал он уступил Чжао Шуаю (Китай) со счетом 0:3 и завершил выступление на турнире с бронзовой наградой.

 

#теннис #бронза #медали

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