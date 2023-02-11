Казахстан завоевал две медали в первый день чемпионата Азии по легкой атлетике

В Астане стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. В первый день команда Казахстана отметилась двумя медалями, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz .

Фото: Olympic.kz



Золотую награду завоевала атлетка из Восточного Казахстана Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она стала лучшей в беге на 3000 метров.

На втором месте финишировала Ольга Сафронова. Спортсменка показала второй результат в беге на 60 метров.

Напомним, чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. В нем принимают участие более 500 спортсменов из 31 страны.