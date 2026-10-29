Казахстан завоевал еще две медали на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука

Спорт

Сборная Казахстана по стрельбе из лука продолжает выступление на этапе Кубка Азии, который проходит в Сулеймании (Ирак), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Наши лучники пополнили копилку национальной команды золотой и серебряной наградами в стрельбе из блочного лука.

В соревнованиях среди смешанных команд Павел Кузнецов и Эльмира Раисова завоевали золотую медаль. В финальном противостоянии наши спортсмены уверенно одолели соперников из Бангладеш со счетом 153:142.

"Серебро" сборной принесла женская команда. Эльмира Раисова, Милана Бурлева и Аяжан Жаксылык дошли до финала, где в упорной борьбе уступили лучницам из Бангладеш (220:230).

Напомним, ранее на первую ступень пьедестала поднялась мужская команда. 

#Спорт #стрельба из лука #НОК

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