Казахстан завоевал восемь медалей на чемпионате мира по боксу U19

Спорт

Сборная Казахстана завершила чемпионат мира по боксу среди спортсменов до 19 лет в Будве (Черногория) с одной золотой, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Фото: НОК

Единственную золотую медаль Казахстану принесла Зарина Толыбай, выступавшая в весовой категории свыше 80 кг. В финале она победила представительницу России Сами Итонееву. 

Еще три казахстанских боксера стали серебряными призерами. Алина Кудайгенова (до 57 кг) уступила в финале россиянке Анастасии Голуновой. 

Бибарыс Аширбай (до 70 кг) проиграл ирландцу Джону Донохи, а Владислав Саможонов (свыше 90 кг) уступил Исламу Салихову из Узбекистана.

Бронзовыми призёрами стали Мадира Жумахан (51 кг), Индира Кыдырмолдаева (60 кг), Данияр Акбисенов (60 кг) и Еркетан Жаркынбек (90 кг).

В общекомандном зачете первое место заняла Россия (пять золотых и пять серебряных медалей). Вторыми стали боксеры Узбекистана (3-2-2), третьими - представители США (2-1-2). Казахстан расположился на четвертой строчке. 

#Казахстан #Спорт #бокс #медаль #НОК

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