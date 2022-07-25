Фото: sports.kz
Спорт
Казахстан завоевал "золото" и две "бронзы" за один день ЧА-2022 по тяжелой атлетике

Казахстанские тяжелоатлеты выиграли три медали за день на чемпионате Азии среди юношей и юниоров в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

У юношей в весовой категории до 102 килограммов «золото» выиграл Никита Абдрахманов. Он показал лучший результат в обоих упражнениях: в рывке — 158 килограмма, в толчке — 196 килограммов и в сумме — 354 килограмма. Среди юниоров до 20 лет его результат стал вторым.

Также у юношей до 17 лет бронзовую медаль выиграл Жолтай Санжар, выступающий в весовой категории свыше 102 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 306 (136+170) килограммов.

У юниорок до 20 лет «бронзу» завоевала Динара Кипшакбай — она выступала в весовой категории до 81 килограмма. Также она выиграла «серебро» в рывке и «бронзу» в толчке. Результат казахстанской спортсменки — 200 (89+111) килограммов.

 

 

 

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