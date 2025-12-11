Казахстана построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи

Президент
180

Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан приняли участие в казахско-иранском бизнес-форуме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивую динамику роста. Он выразил уверенность в том, что сегодняшний форум укрепит сотрудничество двух стран в сферах экономики и инвестиций.

– В прошлом году объем взаимной торговли превысил 340 миллионов долларов. По прогнозам, в текущем году этот показатель увеличится многократно. Мы договорились о значительном увеличении товарооборота между нашими странами с целью доведения его на первом этапе до 1 миллиарда долларов и на следующем – до 2 миллиардов долларов. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого. В данном контексте особое значение приобретает инициатива по открытию Торгового дома Казахстана в Тегеране. Это даст возможность на системной основе поставлять отечественную продукцию на иранский рынок. Укрепляются наши инвестиционные связи. За последние 20 лет Исламская Республика Иран инвестировала в экономику Казахстана более 226 миллионов долларов. В настоящее время в нашей стране успешно работают более 350 предприятий, открытых иранским бизнес-сообществом. Уверен, что данная встреча будет способствовать увеличению числа таких предприятий, – заявил Глава государства.

По мнению Президента, особая роль в деле укрепления экономического партнерства отводится Казахско-иранской межправительственной комиссии. В нашей стране приняты практические меры по формированию благоприятного климата для инвесторов. Создан специальный Инвестиционный штаб. Внедряется Национальная цифровая платформа, работающая по принципу «одного окна». Казахстан готов к совместной реализации различных проектов с Ираном. Глава государства остановился на секторах, которые призваны придать новый импульс сотрудничеству двух стран. При этом первостепенное значение имеет наращивание транспортно-логистических связей.

– Казахстан является одним из ключевых транспортно-логистических узлов на евразийском пространстве. На сегодняшний день 85% грузооборота между Китаем и Европой проходит через территорию нашей страны. Мы уделяем особое внимание дальнейшему расширению нашего транзитного потенциала, поэтому считаем Иран важным партнером в этом вопросе. Казахстан готов к совместной работе по развитию портовых терминалов, совершенствованию логистики и увеличению объемов транзитных грузов. При этом уже осуществляется ряд совместных проектов. В частности, мы планируем построить транспортно-логистический терминал в морском порту Шахид Раджаи. Это откроет путь для прямой доставки казахстанской продукции на мировые рынки. Мы заинтересованы в налаживании связей портов Актау и Курык с иранскими портами Амирабад и Анзали. Также есть планы по установлению партнерских отношений с морскими портами Бендер-Аббас и Чабахар. Для нас важно развивать мультимодальные коридоры, соединяющие Центральную Азию с Персидским заливом, и особую роль в этом деле играет железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран. Объем грузоперевозок по этому маршруту может увеличиться вдвое к 2030 году, что, несомненно, будет иметь колоссальный экономический эффект. Оживление торговых отношений в регионе позволит запустить новые промышленные проекты. Кроме того, это обеспечит условия для открытия сервисных центров и производственных площадок, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
