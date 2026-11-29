Больше половины всех избирателей уже проголосовали на выборах депутатов маслихатов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Астана

С раннего утра на избирательных участках Казахстана идет активное голосование. В разных регионах страны граждане приходят на выборы целыми семьями, вместе с коллегами, детьми и внуками. Поток избирателей продолжается и во второй половине дня.

На многих участках царит праздничная атмосфера. Избирателей встречают традиционным шашу, угощают баурсаками, звучат национальная музыка и песни, выступают творческие коллективы.

Фото: Туркестанская область

На выборах депутатов маслихатов голосуют представители самых разных поколений и профессий – от молодых людей, впервые получивших право голоса, до ветеранов труда. На участки приходят представители трудовых династий, работники промышленных предприятий, педагоги, спортсмены и деятели культуры. В регионах жители приходят голосовать вместе с родственниками и соседями.

Фото: Алматы

Сегодня казахстанцы выбирают депутатов, которые будут представлять интересы жителей городов, районов и областей. Именно маслихаты принимают решения по многим значимым вопросам, с которыми граждане сталкиваются в повседневной жизни. Депутаты утверждают местные бюджеты и программы развития территорий, контролируют их исполнение.

Фото: Костанайская область

Напомним, в ходе сегодняшних выборов предстоит избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатов страны.

Голосование продолжается. Большинство избирательных участков будут принимать граждан до 20:00, после чего избирательные комиссии приступят к подсчету голосов.

Фото: Алматинская область