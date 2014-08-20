Казахстанец Елубай Машаев установил рекорд Гиннесса по поднятию гири

Талдыкорганец Елубай Машаев, являющийся рекордсменом мира, вернулся с очередной победой со второй Всемирной олимпиады по гиревому спорту, проводимой в Беларуси, передает Bnews.kz.

Соревнования, проходящие один раз в три года, собрали более 400 спортсменов из 17 стран мира.

Пополнил свою коллекцию золотой медалью в классическом двоеборье Елубай также на чемпионате мира, который прошел параллельно со Всемирной Олимпиадой по версии Международной конфедерации мастеров гиревого спорта. Основную конкуренцию нашему силачу составили представители Америки, Латвии и Финляндии.

Елубай Машаев также установил новый рекорд Гиннесса – в течение часа подняв 24-килограммовую гирю 664 раза.

По словам Нурлана Айшимбаева, тренера рекордсмена, в свое время Елубай за два часа поднял 800 раз 32-килограммовую гирю.

"И то мы его остановили. Он мог довести до 1 200 раз. Он на тренировках такой результат показывал", – отметил наставник атлета.