Конькобежец Евгений Кошкин завоевал «золото» на этапе Кубка мира в Нидерландах

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

На решающем этапе Кубка мира в Херенвене член национальной сборной пересек финишную черту в гонке на 500 метров за 34,46 секунды и стал лучшим. Это третий приз, завоеванный нашим соотечественником на этапах Кубка мира в этом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта

Евгений Кошкин достойно выступил наравне с призерами и победителями зимних Олимпийских игр, чемпионатов мира, а также других крупных соревнований. В некоторых дисциплинах Евгений оставил без призовых мест опытных спортсменов.

Например, на пятом этапе Кубка мира, который проходил в Польше с 21 по 23 февраля, Кошкин завоевал золотую медаль, опередив канадца Лорена Дюбре, серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также участника Олимпийских игр 2024 года и серебряного призёра чемпионата мира 2024 года. Евгений преодолел дистанцию в 500 метров за 34,52 секунды, тогда как Дюбре показал результат 34,70 секунды, а Кания — 34,76 секунды.

Кроме того, на этом этапе без призовых мест остались китайцы Гао Тинъюй, серебряный призёр зимних Азиатских игр в Харбине, бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Ватару Морисигэ из Японии, чемпион четырёх континентов 2020 года Ким Джун Хо и другие известные спортсмены.

Стоит отметить, что на этапе Кубка мира в Польше Евгений Кошкин не только опередил своих знаменитых соперников, но и принес стране первый золотой приз по конькобежному спорту за последние 14 лет.

На шестом этапе Кубка мира, который прошел вчера, серебряный призер Олимпиады в Пекине, канадец Лорен Дюбре и чемпион Европы, а также серебряный призер чемпионата мира, нидерландец Еннинг Де Бо, были оставлены позади Кошкиным, и гимн нашей страны прозвучал на главной арене. На этом этапе наш соотечественник финишировал за 34,46 секунды.

Кроме того, несколько дней назад Евгений Кошкин установил свой лучший результат в гонке на 500 метров в Херенвене и завоевал бронзовую медаль. Он побил свой личный рекорд, преодолев указанную дистанцию за 34,30 секунды. Для сравнения, олимпийский чемпион Пекина 2022 года, китаец Гао Тинъюй, преодолел 500 метров за 34,32 секунды.

В целом, в этом году результаты и показатели Евгения Кошкина на Кубке мира улучшаются с каждым этапом. В ноябре прошлого года на первом этапе в Нагано (Япония) он занял 19-е место с показателем 35,64 секунды, на втором этапе в Китае — 11-е с результатом 34,87 секунды. А в третьем этапе в Канаде, участвуя в группе В, он финишировал первым с результатом 34,39 секунды. Из-за подготовки к зимним Азиатским играм он не участвовал в четвёртом этапе, который прошёл в США. На пятом этапе он пробежал 500 метров за 34,52 секунды, а на шестом — за 34,46 секунды.

Отметим, что Кошкин недавно стал серебряным призером зимних Азиатских игр в Китае в гонке на 100 метров (9,47 секунды). Таким образом, 22-летний спортсмен за месяц показал лучшие результаты на соревнованиях различного уровня, достойно защищая честь страны.

После этих результатов отечественные спортивные болельщики возлагают большие надежды на Евгения Кошкина как на спортсмена, который в следующем году на зимних Олимпийских играх в Италии сможет принести медаль в копилку страны.

#золотая медаль #конькобежный спорт #этап Кубка мира

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