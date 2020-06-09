Казахстанец лишился прав на 7 лет, отмечая покупку нового авто

Общество
Казахстанец лишился водительских прав на 7 лет, отмечая покупку нового автомобиля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

4 июня 31-летний петропавловец, находясь за рулем автомашины Chevrolet Cruze, привлек внимание автопатруля неуверенной манерой вождения при попытке выехать с автостоянки одной из торговых точек города.

При проверке от водителя исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало среднюю степень опьянения. Водитель пояснил, что отмечал покупку автомобиля, а затем решил поехать в магазин за новой порцией спиртного. В отношении него был собран материал по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях "Управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения".

На следующий день состоялся суд. Горожанину назначено 15 суток административного ареста. Кроме того, в дальнейшем дальнобойщику предстоит искать новую работу: в ближайшие 7 лет садиться за руль мужчине запрещено.

"Со слов нарушителя, он сожалеет о своём проступке. Его пример должен послужить уроком для других водителей, позволяющих себе садиться за руль в нетрезвом виде. Следует понимать: пьяный за рулем находится в шаге от ДТП, которое может стоить кому-то здоровья и жизни. Выявление подобных фактов — одно из важнейших направлений работы патрульной полиции, которое находится на постоянном контроле руководства Департамента", – говорит первый заместитель начальника ДП СКО Канат Айтбаев.

Всего с начала года на дорогах области задержано 368 водителей, севших за руль после употребления спиртного. По вине нетрезвых автомобилистов совершено 4 ДТП, в которых два человека получили травмы, еще двое – погибли.

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