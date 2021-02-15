Казахстанец массово оформлял кредиты на людей, потерявших удостоверения
Айдана Демесинова
В Казахстане с 9 по 11 февраля полицейские зарегистрирова либолее 300 преступлений в рамках ОПМ "Anti-Fraud". Об этом на брифинге в МВД РК сообщил заместитель начальника департамента Криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Для профилактики и раскрытия интернет-мошенничеств, выявления и задержания совершающих их лиц, с 9 по 11 февраля т.г. на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Anti-Fraud". За 3 дня проведения ОПМ зарегистрировано более 300 преступлений. Раскрыто 279 ранее совершенных мошенничеств", - проинформировал Нурмагамбетов.
По его словам, самым распространенным видом мошенничества остается размещение на торговых интернет-площадках объявлений о продаже товаров или оказании тех или иных услуг.
"Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой или быстрым предоставлением товара. Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, обычно оформленные на третьих лиц. Так, сотрудниками столичного департамента полиции задержан молодой человек, который размещал в социальной сети Instagram мошеннические объявления о продаже телефонов марки Iphone", - продолжил спикер.
Он подозревается в совершении 15 мошенничеств. Общий ущерб составил около трех миллионов тенге.
Кроме того, по данным Нурмагамбетова , участились случаи незаконного оформления онлайн-займов в микрокредитных организациях.
"Преступники ищут различные способы получить через Интернет персональные данные граждан. К примеру, житель города Шымкент в социальных сетях находил объявления о найденных документах. Получив данные со снимков удостоверений личности, мошенник оформил около 50 онлайн кредитов на жителей различных областей", - резюмировал заместитель начальника департамента Криминальной полиции МВД РК.