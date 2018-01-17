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Казахстанец – национальная принадлежность
Виктор Малиновский, член Конституционного совета и Научно-экспертного совета АНК

На них объединяются усилия всех госслужащих и активистов гражданского общества для дости­­жения тактических успехов и приближения стратегических побед.

В числе неизменных долгосрочных целей, на которые направлено решение задач, изложенных в седьмом положении «Челове­ческий капитал – основа модернизации», Елбасы вновь выдвинул дальнейшее становление казах­станцев в качестве единой нации. Действующая Конституция Рес­публики Казахстан, формируемая и осуществляемая на ее основе государственная политика верховной власти, гармонизируют всю гамму различных интересов этнических, религиозных и иных сообществ. Постоянная, объемная, многовекторная, имеющая мощные политико-идеологи­ческую, правовую, материальную и институциональную составляю­щие, деятельность сформировалась в одну из основных функций независимого государства, получив название «Казахстанская модель общественного согласия и единства», и заслуженно носит имя Н. А. Назарбаева.

За годы независимости в Казахстане найден, установлен и максимально соблюдается опти­мальный баланс народного, государственного и национального суверенитетов. В мире наша страна является признанным мировым сообществом, государственным олицетворением казахского народа. В силу этого государство выполняет специфическую миссию и функции политико-территориального центра по консолидации казахов; по углуб­ленному всеобъем­лющему изучению их истории и особого духа человеколюбия, проявленного в тяжкую годину массовых репрессий, эпопей индустриализации и освоения целины в отношении многих тысяч представителей других этносов; по сохранению и развитию государственного казахского языка, быта и традиций, яркого культурного наследия; по формированию и проведению политики содействия возвращению казахов на историческую родину; по оказанию необходимой поддержки казахским диас­порам в зарубежных странах; по особому положению и роли страны в тюркоязычном мире и другие обязанности.

Одновременно ставшая результатом самоопределения всех граждан вне зависимости от этнической принадлежности Респуб­лика Казахстан обеспечивает безусловное равноправие всех граждан, удовлетворение особых интересов этнических групп, не допуская дискриминации по этническому или религиозному признаку. Формами реализации народного и одновременно национального суверенитетов также выступает учрежденная Президентом по инициативе всех этносов республики Ассамблея народа Казахстана, совместно разрабатываемая государственная этнополитика, принимаемые законодательные и иные акты, правоприменительная практика. Потенциал АНК постоянно наращивается и получает максимальную поддержку со стороны верховной власти.

При непременном сохранении государствообразующей миссии казахского народа в качест­ве культурно-исторического ядра современного общества в Казах­стане целенаправленно, динамично и по нарастающей реализуется определенная Елбасы жизненно важная историческая задача государственной идентичности и казахстанского патриотизма – формирование национального единства.

Уникальное гуманистическое словосочетание «единая нация» несет мощную содержательную историческую, цивилизационную, культурологическую и конституционную нагрузку. Оно вполне применимо в качестве синонима понятий «народ Казахстана», «граждане Республики Казах­стан» или «казахстанцы» и, убеж­ден, ни в коей мере не подменяет, не ограничивает и не снижает значимости всех характеристик любой этнической группы.

Безусловно, формирование единой нации – процесс поколенческий. Он затрагивает самые нежные струны души каждого казахстанца. Его осуществление требует проникновения в наиболее закрытые и охраняемые от публичного обозрения участки внутреннего мира индивидов, соответственно – особо тонкой работы, взвешенных на аптекарских весах аргументов и понятных близких сердцу слов. Совершенно обоснованно на это обращает внимание Елбасы в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», постоянно напоминает при реализации мегапроекта «Рухани жаңғыру» и демонстрирует в каждом своем выступлении.

Основанная на консолидирующих ценностях всенародно принятой Конституции устойчивая целостность единой нации есть первейшее средство против любых угроз XXI века.

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