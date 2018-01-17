Казахстанец – национальная принадлежность

На них объединяются усилия всех госслужащих и активистов гражданского общества для достижения тактических успехов и приближения стратегических побед.
В числе неизменных долгосрочных целей, на которые направлено решение задач, изложенных в седьмом положении «Человеческий капитал – основа модернизации», Елбасы вновь выдвинул дальнейшее становление казахстанцев в качестве единой нации. Действующая Конституция Республики Казахстан, формируемая и осуществляемая на ее основе государственная политика верховной власти, гармонизируют всю гамму различных интересов этнических, религиозных и иных сообществ. Постоянная, объемная, многовекторная, имеющая мощные политико-идеологическую, правовую, материальную и институциональную составляющие, деятельность сформировалась в одну из основных функций независимого государства, получив название «Казахстанская модель общественного согласия и единства», и заслуженно носит имя Н. А. Назарбаева.
За годы независимости в Казахстане найден, установлен и максимально соблюдается оптимальный баланс народного, государственного и национального суверенитетов. В мире наша страна является признанным мировым сообществом, государственным олицетворением казахского народа. В силу этого государство выполняет специфическую миссию и функции политико-территориального центра по консолидации казахов; по углубленному всеобъемлющему изучению их истории и особого духа человеколюбия, проявленного в тяжкую годину массовых репрессий, эпопей индустриализации и освоения целины в отношении многих тысяч представителей других этносов; по сохранению и развитию государственного казахского языка, быта и традиций, яркого культурного наследия; по формированию и проведению политики содействия возвращению казахов на историческую родину; по оказанию необходимой поддержки казахским диаспорам в зарубежных странах; по особому положению и роли страны в тюркоязычном мире и другие обязанности.
Одновременно ставшая результатом самоопределения всех граждан вне зависимости от этнической принадлежности Республика Казахстан обеспечивает безусловное равноправие всех граждан, удовлетворение особых интересов этнических групп, не допуская дискриминации по этническому или религиозному признаку. Формами реализации народного и одновременно национального суверенитетов также выступает учрежденная Президентом по инициативе всех этносов республики Ассамблея народа Казахстана, совместно разрабатываемая государственная этнополитика, принимаемые законодательные и иные акты, правоприменительная практика. Потенциал АНК постоянно наращивается и получает максимальную поддержку со стороны верховной власти.
При непременном сохранении государствообразующей миссии казахского народа в качестве культурно-исторического ядра современного общества в Казахстане целенаправленно, динамично и по нарастающей реализуется определенная Елбасы жизненно важная историческая задача государственной идентичности и казахстанского патриотизма – формирование национального единства.
Уникальное гуманистическое словосочетание «единая нация» несет мощную содержательную историческую, цивилизационную, культурологическую и конституционную нагрузку. Оно вполне применимо в качестве синонима понятий «народ Казахстана», «граждане Республики Казахстан» или «казахстанцы» и, убежден, ни в коей мере не подменяет, не ограничивает и не снижает значимости всех характеристик любой этнической группы.
Безусловно, формирование единой нации – процесс поколенческий. Он затрагивает самые нежные струны души каждого казахстанца. Его осуществление требует проникновения в наиболее закрытые и охраняемые от публичного обозрения участки внутреннего мира индивидов, соответственно – особо тонкой работы, взвешенных на аптекарских весах аргументов и понятных близких сердцу слов. Совершенно обоснованно на это обращает внимание Елбасы в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», постоянно напоминает при реализации мегапроекта «Рухани жаңғыру» и демонстрирует в каждом своем выступлении.
Основанная на консолидирующих ценностях всенародно принятой Конституции устойчивая целостность единой нации есть первейшее средство против любых угроз XXI века.