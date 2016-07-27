Казахстанец не смог пересечь госграницу с отарой овец
Гражданин Казахстана задержан на государственной границе при попытке провезти 88 овец в Кыргызстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Пограничную службу РК.
"Наряд пункта пропуска "Карасу авто" Кордайского пограничного отряда задержал 43-летнего гражданина Казахстана, который пытался провезти 88 голов малого рогатого скота (овец). Задержанный следовал из Казахстана в Кыргызстан на автомобиле "ЗИЛ", – указывается в сообщении пресс-службы погранведомства.
О произошедшем пограничники сообщили представителям взаимодействующих органов, а скот передали в коммунальное хозяйство с. Кордай.