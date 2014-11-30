Казахстанец одержал победу в главном бою "Битвы номадов-2"
Асель Есетова
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов победил бразильца Маркуса Винисиуса в главным поединке турнира по смешанным единоборствам "Битва номадов-2", который прошел в Алматы, сообщает
Vesti.kz.
Шавкат Рахмонов одержал победу над Маркусом Винисиусом техническим нокаутом. Стоит отметить, что данный поединок являлся рейтинговым. Эта победа стала для Рахмонова второй в двух боях в профессиональной карьере.
В
первом
поединке в профессионалах Шавкат Рахмонов, который является чемпионом Азии и мира по ММА, победил Адама Цурова на турнире M-1 Challenge 52.