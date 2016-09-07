Казахстанец подозревается в отправке боевиков из Кыргызстана в Сирию

В Кыргызстане задержан гражданин Казахстана по подозрению в причастности к международной террористической организации, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
"Органами ГКНБ в рамках проводимых контртеррористических мероприятий 2 сентября 2016 года в Бишкеке установлен и задержан прибывший в Кыргызстан член МТО, гражданин Казахстана Мамедов Шамо Рзаевич, 1988 года рождения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Мамедов находился в Кыргызстане в "режиме ожидания" указаний от лидеров МТО", – указывается в распространенном сообщении.
При этом в комитете отметили, что Мамедов, находясь на территории Кыргызстана, также исполнял поручения террористической организации по переброске боевиков в зоны боевых действий в Сирии.
В отношении казахстанца возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 346 ч. 1 (Незаконное пересечение охраняемой Государственной границы Кыргызской Республики) и ст. 350 ч. 2 УК КР (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).
Задержанный взят под стражу. Ведется следствие.