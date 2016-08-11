Казахстанец покорил вершину горы Эльбрус

Фото из социальных сетей
Известный казахстанский альпинист Максут Жумаев покорил вершину горы Эльбрус, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Как альпинист празднует Международный день Альпинизма? Альпинист идет на вершину, в моем случае высшая точка Европы – пик Эльбрус (5642 м). Фото с высоты 5100 м с косой полки. Завтра выход на гору, послезавтра вершина. Но на душе праздник, собираю рюкзак #redfox
и подгоняю кошки к ботинкам #scarpa
phantom 6000. #elbrus2016th
С праздником однополчане! (орфография и стиль автора сохранены)", – написал в канун празднования Дня альпинизма 8 августа Жумаев на своей странице в Facebook.
Максут Жумаев родился 1 января 1977 года в селе Федоровка Западно-Казахстанской области. Является капитаном сборной альпинистов РК, заслуженный мастер спорта по альпинизму, многократный чемпион и призер первенства Республики Казахстан по альпинизму в высотном классе, чемпион и призер открытого чемпионата СНГ по альпинизму в высотном классе в 2001–2003 гг.
Покорил все 14 существующих восьмитысячников мира (2000–2011). Стал 27-м членом "Quest-14" и 12-м альпинистом, который сумел взойти на все эти восьмитысячники без использования дополнительного кислорода.