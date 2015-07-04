Казахстанец полетит на МКС Свежий выпуск 531

На совещании были обсуждены вопросы развития космической отрасли страны, в том числе рассмотрен ход реализации проекта по созданию на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек».

В соответствии с договоренностью между Главой государства и Президентом России В. Путиным об участии гражданина Казахстана в полете на Международную космическую станцию согласована кандидатура Айдына Аимбетова.

По итогам совещания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений Правительству, сообщила пресс-служба Главы государства.



