Казахстанец признан лучшим актером в Лос-Анджелесе
Адиль Сатпаев
Казахстанский актер Толепберген Байсакалов получил еще одну награду – приз в номинации «Лучшая мужская роль» на кинофестивале Asian World film festival в Лос-Анджелесе за работу в картине «Огонь» режиссера Айжан Касымбек, передает Kazpravda.kz.
В 2021 году в кинофестивале приняли участие 30 фильмов из более чем 20 стран. Картина «Огонь» повествует об истории обычного человека в реалиях страны. Толик (Толепберген Байсакалов) – глава большой семьи, который пытается наладить жизнь в большом мегаполисе и прокормить родных. В фильме он работает курьером, и не имеет возможности содержать семью на маленькую зарплату, он, как и многие другие, вынужден погрузиться в долговую яму. Однако он возлагает большие надежды на дочь.
В один из дней, вернувшись домой после работы, семья неожиданно узнает о беременности Сауле. Эта новость рушит радужные планы на будущее их дочери. Пытаясь решить ситуацию, Толик ввязывается в череду сложностей и приключений, которые приводят его к совершенно неожиданным последствиям.
Отметим, что на прошлой неделе Толепберген Байсакалов завоевал награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Сочи.
Казахстанскому зрителю Толепберген Байсакалов известен по фильмам «Баксы», «Тараз» и другим более 30 фильмам, а также съемкам в скетчкоме «Q jeri».