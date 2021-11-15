Культура
Казахстанец признан лучшим актером в Лос-Анджелесе
Адиль Сатпаев
Казахстанский актер Толепберген Байсакалов получил еще одну награду – приз в номинации «Лучшая мужская роль» на кинофестивале Asian World film festival в Лос-Анджелесе за работу в картине «Огонь» режиссера Айжан Касымбек, передает Kazpravda.kz.

В 2021 году в кинофестивале приняли участие 30 фильмов из более чем 20 стран. Картина «Огонь» повествует об истории обычного человека в реалиях страны. Толик (Толепберген Байсакалов) – глава большой семьи, который пытается наладить жизнь в большом мегаполисе и прокормить родных. В фильме он работает курьером, и не имеет возможности содержать семью на маленькую зарплату, он, как и многие другие, вынужден погрузиться в долговую яму. Однако он возлагает большие надежды на дочь.

В один из дней, вернувшись домой после работы, семья неожиданно узнает о беременности Сауле. Эта новость рушит радужные планы на будущее их дочери. Пытаясь решить ситуацию, Толик ввязывается в череду сложностей и приключений, которые приводят его к совершенно неожиданным последствиям.

Отметим, что на прошлой неделе Толепберген Байсакалов завоевал награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Сочи.

Казахстанскому зрителю Толепберген Байсакалов известен по фильмам «Баксы», «Тараз» и другим более 30 фильмам, а также съемкам в скетчкоме «Q jeri».

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Первая казахстанская автокоманда отправилась в путешествие вокруг света
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Еще один заповедник Казахстана вошел во Всемирную сеть ЮНЕСКО
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Испытано на себе: туристический маршрут для всей семьи
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Центральная Азия: сплоченность и сотрудничество в интересах развития
Медицина постковидного периода
Время учить казахский
Пленительные французские мелодии
Пугающая статистика
Что в имени твоем?
Работать должна молодежь
Дело мастера боится
С рекордом первенства планет!
Путь добрых дел
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Глава Минздрава высказалась о запрете абортов в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
"Доказательство" создания вируса оспы обезьян в лаборатории обсуждают в Казнете
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Культура
Сокровища Шелкового пути
Культура
Мурал в честь Ермека Серкебаева появился в Нур-Султане
Культура
12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детск…
Культура
Поклонники из 36 стран купили билеты на концерт Димаша за п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]