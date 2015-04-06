Происшествия
Казахстанец пытался ввезти из Китая контрабандные автозапчасти
На казахстанско-китайской границе за выходные дни пресечено два случая экономической контрабанды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

В частности, наряд пункта пропуска "Хоргос" задержал 26-летнего гражданина Китая с незадекларированной денежной суммой в $12 тыс.

"В этот же день на пункте пропуска "Кольжат" был задержан 31-летний гражданин Казахстана, который следовал из Китая в Казахстан с грузом – автомобильные запасные части, общим весом 1 центнер, размещенный в 4 коробки. Груз был обнаружен при досмотре транспорта", – указывается в распространенной оперативной информации.

По всем фактам задержания экономической контрабанды проинформированы представители Таможенной службы.

Также в выходные на границе с Россией задержан 25-летний гражданин РФ с крупной партией рыбы частиковых пород.

Сообщается, что он следовал из Казахстана в Россию на автомобиле, при досмотре которого и было обнаружено 215 кг рыбы, а именно – сом. При себе у задержанного не было разрешительных документов на груз.

Информация о случившемся направлена в правоохранительные органы Курмангазинского района. Проводится расследование.

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