Происшествия Казахстанец пытался ввезти из Китая контрабандные автозапчасти

На казахстанско-китайской границе за выходные дни пресечено два случая экономической контрабанды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.



В частности, наряд пункта пропуска "Хоргос" задержал 26-летнего гражданина Китая с незадекларированной денежной суммой в $12 тыс.



"В этот же день на пункте пропуска "Кольжат" был задержан 31-летний гражданин Казахстана, который следовал из Китая в Казахстан с грузом – автомобильные запасные части, общим весом 1 центнер, размещенный в 4 коробки. Груз был обнаружен при досмотре транспорта", – указывается в распространенной оперативной информации.



По всем фактам задержания экономической контрабанды проинформированы представители Таможенной службы.



Также в выходные на границе с Россией задержан 25-летний гражданин РФ с крупной партией рыбы частиковых пород.



Сообщается, что он следовал из Казахстана в Россию на автомобиле, при досмотре которого и было обнаружено 215 кг рыбы, а именно – сом. При себе у задержанного не было разрешительных документов на груз.



Информация о случившемся направлена в правоохранительные органы Курмангазинского района. Проводится расследование.

