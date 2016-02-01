Казахстанец пытался ввезти на родину 230 000 венесуэльских боливаров

32-летний гражданин Казахстана задержан пограничниками при попытке ввоза крупной суммы иностранной валюты, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Он был задержан с 230 000 незадекларированных венесуэльских боливаров. Подробности инцидента не сообщаются.
За минувшие сутки также пресечена попытка провоза из Китая замороженной рыбы общим весом 50 кг через пункт "Хоргос" и лекарственных препаратов.
"47-летний казахстанец пытался провезти в нашу республику лекарственные препараты китайского производства. Общий вес медикаментов составил почти 40 килограммов. По всем фактам задержания проинформированы сотрудники правоохранительных органов", – уточнили в Погранслужбе.
Кроме того, казахстанские пограничники пункта пропуска "Сарыагаш ж. д." обнаружили 8 кг бесхозного груза – медицинские препараты во время досмотра грузового поезда сообщением Сарыагаш – Келес.
"В двух коробках находился медицинский препарат "Эссенциле Н". Проводится расследование", – сообщили в ведомстве.