Казахстанец сбил ребенка в Южной Кореи: в МИД прокомментировали инцидент
Екатерина Елисеева
В южнокорейском городе Чханвон казахстанец сбил 7-летнего ребенка и на следующий день покинул страну. Инцидент прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz.
"По известным на данный момент сведениям, гражданин Казахстана действительно совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия, оставив жертву на дороге. По имеющейся информации, сейчас этот человек скрывается на территории третьей страны. Его местоположение мы не знаем", – сообщил спикер.
Он отметил, что по линии правоохранительных органов в настоящий момент ведется его поиск. В случае его задержания вопрос будет решаться в рамках правового поля.
Напомним, в южнокорейском городе Чханвон казахстанец сбил 7-летнего ребенка и на следующий день покинул страну. У мальчика диагностировали кровоизлияние в мозг и множественные переломы черепа.