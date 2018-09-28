Казахстанец совершил суицид в аэропорту Стамбула

Казахстанец покончил жизнь самоубийством в Международном аэропорту Стамбула, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
Как отмечается в сообщении, 27 сентября в Международном аэропорту Стамбула имени Ататюрка гражданин Казахстана 1981 года рождения покончил жизнь самоубийством, спрыгнув со второго этажа административного здания.
"Он залетел на территорию Турецкой Республики 26 сентября, находился в аэропорту сутки. Турецкие врачи, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти нашего гражданина", – проинформировали в пресс-службе.
Смерть наступила из-за травм, несовместимых с жизнью.