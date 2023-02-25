Казахстанец стал лучшим в мире по брейк-дансу в Японии

Амир Закиров стал победителем турнира по брейк-дансу Breaking for Gold, который проходит в Японии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации по брейкингу РК.

Фото пресс-службы Ассоциации по брейкингу РК

В борьбе за золотую награду казахстанский танцор обошел соперников из США и Японии.

Всего в соревновании приняли участие 180 сильнейших брейкдансеров из 48 стран мира: 99 парней и 81 девушка.

При этом, Амир смог пройти очень сложную турнирную сетку, одолев на пути к золотой награде 4-х кратного чемпиона мира Menno из Нидерландов и действующего чемпиона мира Phil Wizard из Канады. Также он обошел японца Shigekix — финалиста прошлогоднего ЧМ.

Отметим, что брейк-данс из уличных танцев превратился в популярное во всем мире культурное явление, сочетающее музыку, танцы и атлетизм. Сегодня брейкинг входит в число дисциплин Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF), которая была основана в 1957 году.

Международный олимпийский комитет включил брейк-данс в программу летних Олимпийских игр 2024 года.