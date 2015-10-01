Казахстанец стал миллионером с помощью мультивалютной карты
Карина Микоян
Житель Актау с помощью мультивалютной платежной карты сумел в одночасье стать миллионером и фигурантом уголовного дела. Правда, сам парень утверждает, что никакого криминала в его денежных операциях нет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Экспресс К".
Открыв в одном из казахстанских банков мультивалютную карту, Серик Байрамов (данные подозреваемого изменены — Прим.) стал играть на колебаниях курса валют. Парень утверждает, что в один из дней евро в онлайн-сервисе банка "просел" настолько, что он смог обменять 800 тыс. тенге и $4 на 500 тыс. евро. Несколько часов спустя Байрамов снова перевел деньги в нацвалюту и снял 12 млн тенге. Остальные не успел.
Служба безопасности банка отследила странную операцию и заблокировала счет клиента. Теперь финансовое учреждение пытается вернуть свои миллионы. По мнению юристов банка, Серик Байрамов — хакер, который сумел проникнуть в систему и украсть миллионы. Подозреваемый свою вину отрицает, заявляя, что совсем не дружит с компьютером. Он охотно дает показания и никуда убегать не собирается. Возможно, предполагает Серик, в системе банка произошел сбой, но нести за это ответственность парень не собирается.
Силовики пока не спешат называть банк, в котором произошла эта странная история. По данному факту проводится досудебное расследование.
"Факт мошенничества еще не доказан. Таких случаев в Астане еще не было, но киберпреступления разного рода регистрируются. И к сожалению, их количество и качество растут. Если раньше все эти хакерские атаки были из категории фантастики, то теперь это происходит и в Казахстане. Кстати, напомню, что это тоже уголовно наказуемый вид преступления, за который виновным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы", — прокомментировал ситуацию начальник следственного отдела прокуратуры Алматинского района Астаны Арсен Бегалин.