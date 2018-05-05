Казахстанец устроил пьяный дебош в самолете

Казахстанец в нетрезвом состоянии курил на борту самолета рейса Бангкок – Алматы и ругался матом, передает Inform.kz.
"В линейный отдел внутренних дел в аэропорту города Алматы по прилету авиарейса сообщением Бангкок – Алматы по акту диспетчера АО "Международный аэропорт города Алматы" транспортным полицейским был передан 39-летний гражданин РК. Как установлено, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и курил на борту авиарейса, на замечание бортпроводников не реагировал, выражался нецензурной бранью, тем самым мешал спокойствию пассажиров", – сообщили в ДВД на транспорте.
Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него было алкогольное опьянение легкой степени. В отношении правонарушителя сотрудниками полиции были составлены два административных протокола за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Также административный материал по факту нарушения запрета курения в отдельных общественных местах передан в Комитет гражданской авиации МИР РК для привлечения к административной ответственности.
"В тот же день в линейный отдел полиции на станции Алтынколь с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных лиц обратилась дежурная по вокзалу. По ее словам, на перроне железнодорожного вокзала станции Алтынколь трое мужчин назойливо пристают к пассажирам, предлагая услуги частного извоза. В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими установлены и задержаны жители Алматинской области - 1983, 1974, 1977 годов рождения", – добавили в пресс-службе департамента.
В их отношении составлены административные протокола за приставание в общественных местах.
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